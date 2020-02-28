Antalya'nın Alanya ilçesinde, kalede birlikte oturduğu arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diyerek, ayrılan Berna Y. (25), yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düşüp, yaşamını yitirdi. Berna Y. ile arkadaşları H.D. ve C.M'nin birlikte alkol aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, H.D. ile C.M'yi gözaltına aldı.
10 metrelik kayalıktan düşen kadın öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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