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'den için kapalı oturum teklifi

AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

28.02.2020, 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,15:37

Grup Başkanı Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.

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