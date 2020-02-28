Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."
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Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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