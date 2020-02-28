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Aliyev'den Erdoğan'a 'deki şehitler için başsağlığı mesajı

Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

28.02.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,12:44

, 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

AA

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