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Başakşehir'in 'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

28.02.2020, 15:23

'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi 'in son 16 turundaki rakibi temsilcisi Kopenhag oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

AA

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