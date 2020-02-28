Başkan Erdoğan liderlerle görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın İdlib'de yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Altun, ''Başkan Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.
İletişim Başkanı Altun, ''Başkan Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.BM'den dünyaya Türkiye çağrısı Cumhurbaşkanlığından flaş İdlib ve "Astana" açıklaması Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sıfır noktasında İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Esad'ın askerleri bombalandı Son dakika: Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
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