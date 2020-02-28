Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Rusya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

MERKEL'LE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

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