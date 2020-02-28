HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise A.(32) ve Mehmet Emin A.(21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.