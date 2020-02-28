İdlib şehitlerine veda

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 asker dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Samsun'un Alaçam ilçesinde tören düzenlendi. 1,5 yıllık evli olan 1 ay sonra baba olacağı öğrenilen şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Şehit Elibol'un naaşı, Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24) ise memleketi Kahraman-maraş'ta toprağa verildi. Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'nde-ki baba ocağında helal-lik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Cenazenin musalla taşı-na konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınla-rı tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabu-tundaki Türk bayrağı-nı okşayıp gözyaşı döktü. Şehit Baykuş'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezar-lığında toprağa verildi.