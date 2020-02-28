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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib için acil toplanacak

28.02.2020, 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,18:46

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kuzeybatısında 'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

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