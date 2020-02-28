Kent Konseyi’nde büyük kapışma

İzmir Kent Konseyi'nin Cumartesi günü yapılacak seçimleri öncesi heyecan doruğa çıktı. Konsey başkan adaylığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in destek verdiği Seniye Nazik Işık'la Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibinin destek verdiği iddia edilen Hamit Mumcu çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu arada İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur ile konseyde önemli görevler üstlenen Kızbes Aydın da adaylığını açıkladı.



BANA ÇEKİL DEDİLER'

Halen Konak Kent Konseyi Başkanlığı yapan Mumcu'dan dün çarpıcı bir açıklama geldi. Mumcu, "Bana 'siyasi olarak aynı düşüncede olan 2 aday yarışmayın, Tunç Bey Nazik Hanım'ı destekliyor, sen çekil' denildi. Bu bizzat Tunç Başkan'ın yardımcıları tarafından bana iletildi. Hatta 'Kılıçdaroğlu'nun isteği de bu doğrultuda' denildi fakat ben yola çıktım, kesinlikle dönmeyeceğim" diye konuştu. Kent Konseyi'nin grupların kapışma alanı haline geldiğini söyleyen Kızbes Aydın ise, "Seçim süreci, çeşitli siyasi grupların konseyi ele geçirme savaşına dönüştü. Kent Konseyi İzmir'de yaşayan herkesindir" diye konuştu.



'ADALETSİZLİK VAR'

Kent Konseyi seçimlerinde karışıklıklar olduğunu vurgulayan Sungur da, "Önce 100 kişi üyelikten çıkarıldı. Ama bu kişilerin neden çıkarıldığına dair fikrimiz yok. Oy kullanacakların listesi bir hafta önce elimize geçmesi gerekirken hala geçmedi ama diğer adaylarda var. Bu durum bize farklı şeyler düşündürüyor. Her şeye rağmen başarılı olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR