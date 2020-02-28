Koronavirüs korkutucu

Türkiye’de korona virüsüne karşı önlemler artarken bazı ülkelerde durum vahim. İran’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı da virüse yakalanırken Romanya’da ilk vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 746'ya ulaştı. Dünya genelinde ise 2 bin 807 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 78 bin 497 oldu. Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü İran'da ölü sayısı hızla artarken korona virüsü Avrupa'ya da İtalya üzerinden yayılıyor. Dün Romanya'da da ilk korona vakası tespit edildi. Romanya'daki hastanın, ülkeyi ziyaret eden bir İtalyan ile temasta bulunduğu ve bu nedenle korona virüsünün bulaşmış olabileceği ifade edildi.



İZMİR 20 KİŞİ PANİKLE HASTANEYE KOŞTU

Türkiye sınırına dayanan korona virüsü, Ege'nin iki kenti Uşak ve Manisa illerinde büyük panik ve korku yaratırken, İzmir'de de paniğe kapılan vatandaş sayısının az olmadığı ortaya çıktı. İzmir'de 20'ye yakın kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye koştu. 14 günlük karantinaya alınan hastaların Ankara'ya gönderilen numunelerinin temiz çıktığı öğrenildi.



İRANLI ŞOFÖRDE VİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoföründe korona virüsü tespit edilmedi. Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İranlı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken Erzincan'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. İranlı TIR sürücüsü, hastanede gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Yapılan ilk tespitlerde sürücünün virüs taşımadığı belirlendi.



İTALYA 2 KİŞİ DAHA KURTARILAMADI

İtalya'da korona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 14'e yükseldi. Avrupa'da yeni tip korona virüsü nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da 2 yeni ölüm vakası daha bildirildi. Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini söyledi. Borrelli, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 528'e çıktığını ifade etti.



AVUSTRALYA ACİL EYLEM PLANI BAŞLADI

Avustralya, korona virüsü için acil eylem planını devreye soktu. Avustralya'nın hazırladığı plana göre Avustralya gümrüklerinde geniş önlemler alınacak. Avustralya Sınır Kuvvetleri tarafınca karantinaya ihtiyaç duyabilecek kişiler belirlenecek, hava ve deniz limanları güçlendirilecek.



İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DA İTALYA AVUSTRALYA VİRÜSE YAKALANDI

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26'ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi. Yetkililer, "Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26'ya ulaşmıştır" açıklamasında bulundu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de (81), virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

FATİH ŞENDİL