İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edildi. Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran'da İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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