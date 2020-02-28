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’den ’ya ‘Yavaş’ şikayeti

Necmettin Kesgin’den HSK’ya ‘Yavaş’ şikayeti
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 'sahte senet' üzerinden mağdur edildiği iddia edilen işadamı Necmettin Kesgin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Kesgin, bir bölümünün ankesör üzerinden FETÖ ile ilişkili oldukları doğrultusunda deliller de sunduğu 9 kişi hakkında 12 sayfalık şikayet dilekçesini HSK'ya gönderdi. Dilekçede Mansur Yavaş'ı bir proje olarak CHP'ye monte eden üst aklın yargıda organize suç örgütü gibi bir yapı oluşturarak Yavaş'ı bugüne kadar işlemiş olduğu suçlardan temize çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

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