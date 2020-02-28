  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘Önümüzdeki günlerde sonuç belli olacak'

‘Önümüzdeki günlerde sonuç belli olacak'

‘Önümüzdeki günlerde sonuç belli olacak'
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib konusunda ABD Milli Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşeceğini belirtti. Parlamento'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile devam eden görüşmelere ilişkin ise, "Ruslarla görüşmeler devam ediyor, umutluyuz. Çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar. Bizim buradaki tutumumuz çok sağlam. Olaylar bir noktaya kadar geldi. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak" değerlendirmesi yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Önümüzdeki günlerde sonuç belli olacak' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN