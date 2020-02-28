‘Önümüzdeki günlerde sonuç belli olacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib konusunda ABD Milli Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşeceğini belirtti. Parlamento'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile devam eden görüşmelere ilişkin ise, "Ruslarla görüşmeler devam ediyor, umutluyuz. Çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar. Bizim buradaki tutumumuz çok sağlam. Olaylar bir noktaya kadar geldi. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak" değerlendirmesi yaptı.