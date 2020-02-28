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, 'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

28.02.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,20:01

Son dakika haberine göre Başkanı , Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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