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'ye 2 şehidin ateşi düştü

Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü

28.02.2020, 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,18:59

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden (23) ile Uzman Onbaşı 'nın (23) acı haberi, 'de oturan ailelerine verildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın dedesi ’ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.



DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

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