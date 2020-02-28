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Sınırda dikkat çeken görüntü! ’da füzelerin yönü ’ye çevrildi!

Sınırda dikkat çeken görüntü! Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi!

28.02.2020, 15:42

’nin kentinde 33 askerin şehit edildiği saldırının ardından sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye’ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.



Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

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