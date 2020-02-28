Son dakika haberi: Başkan Erdoğan İstanbul'da!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.
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