Son dakika: Manisa'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu. Son depremler listesine göre Manisa'da saat 23.47'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Deprem Antalya ve İzmir'de hissedildi. Yerin 07.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.