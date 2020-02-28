TBMM'den ortak deklarasyon! Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi İdlib saldırısıyla ilgili "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

TBMM'de, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili, 4 parti grubu ortak deklarasyon yayımladı.

Açıklamada, "33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

TBMM'de bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grupları alçak ve menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınadı.

"Türk Ordusunun kendisine verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. TBMM olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksel idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."