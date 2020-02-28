TSK, Suriye'de rejim hedeflerini sabaha kadar böyle vurdu

İdlib'de TSK tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı. 33 şehit verdiğimiz saldırının ardından TSK sabaha kadar rejim hedeflerini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu. TSK, Suriye'de rejim hedeflerini sabaha kadar böyle vurdu Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.