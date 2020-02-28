Yalova Belediye Başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, "Salman ve Güleç, Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.