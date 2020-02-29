10 Şubat'tan bu yana 2 bin 38 rejim gücü etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Erdoğan- Putin görüşmesi ve Türkiye'nin izleyeceği yol haritasıyla ilgili basına bilgi verdi. "İdlib meselesi milli güvenlik meselesi, aynı zamanda insani boyutuyla siyasi bir meseledir" diyen Altun, 10 Şubat'tan bu yana 2 bin 38 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini, 78 tank, 29 zırhlı araç, 53 top/ obüs, 27 askeri araç ve 9 mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.