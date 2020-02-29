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Bu vatan size minnettar

Bu vatan size minnettar
Giriş Tarihi: 29.2.2020

’de önceki gece rejim güçleri ve destekçileri tarafından Türk askerine yönelik kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu.

EBEDİYEN SAYGIYLA ANACAĞIZ
33 ocağa düşen ateş, 83 milyonun yüreğini dağladı. Vatan için göğsünü siper eden ölümsüz kahramanlarımızı sonsuza dek minnetle ve saygıyla anacağız.

BAĞRIMIZA GÖMECEĞİZ
Biliriz ki, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır..." Biz sizleri toprağa değil, vatanın bağrına gömeceğiz.



RUHLARI ŞAD OLSUN!
Gün; ölümsüzlük şerbeti içenlerin "Vatan sağ olsun!" diyerek, Allah'a kavuştukları gündür. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun!..



EN ÜST RÜTBE SİZİN!
Türk askeri, vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can vermeyi mukaddes bir görev bilir. Şehitlik en yüksek rütbesidir, her savaşı göze alan korkusuz Mehmetçiğin...

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