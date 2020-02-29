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Başkan Erdoğan Konseyi Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

29.02.2020, 19:52 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020,20:19

Başkan Erdoğan Konseyi Başkanı Charles ile telefonda görüştü. Başkan ile Michel arasındaki görüşmede İdlib’de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin saldırıları ardından görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, Ruhani ile gerçekleşen görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le de telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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