Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli mesajlar

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon konuşmasının detaylarını paylaştı. Erdoğan, "Orada ne işiniz var diyorlar. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Dün Putin'e de söyledim. Bizim önümüzden çekilin, biz Rejimle başbaşa kalalım." dediğini aktardı.

Son dakika haberine göre Partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Rejim'in İdlib'deki alçak saldırısının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Erdoğan, "Putin'e telefonda söyledim. Çekilin aradan, bizi Rejim ile başbaşa bırakın." açıklamasını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'de ne işimiz var' sözlerine de tepki gösterdi, "Suriye meselesi bizim için asla bir macera değildir. Suriye'deki mücadelemizi kavrayamayan, anlayamayanlar var. Senaryonun hedefi Suriye değil, Türkiye'dir." diye konuştu. Başkan Erdoğan, 2100'ün üzerinde Rejim askerinin öldürüldüğünü ifade ederek, "Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu tesis de patlatıldı. Biz işlerin buraya gelmesini istemezdik. Bizi buna zorladılar. Sonuçlarına da katlanacaklar." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Suriye meselesi bizim için asla bir macera değildir. Suriye'deki mücadelemizi kavrayamayan, anlayamayanlar var.

Milletimiz derin irfanı ile oynanan oyunu gördü. Bizim yanımızda yer alıyor. 15 Temmuz Darbe Girişim, Türkiye'yi içerden çökertme girişiminin temelini temsil ediyordu. Terör koridoru ile ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Çatımızın üzerine çıkmaya yeltendiler. Duvarlara merhume annem ile ilgili hayasızca sloganlar yazdılar.

BİZ SİZE 100 MİLYON EURO

Suriye sahasında verdiğimiz mücadelede bölgedeki güçlerle diplomasi yürütmeye özel ehemmiyet verdik. Bize verilen sözler ne kadar tutulmasa da özel gayret gösterdik. Rejim'in kanlı saldırıları ile 1.5 milyon mülteci sınırımıza harekete geçti. Biz bunları sınır dışında tutalım diye özel gayret gösteriyoruz. Planlar yapıyoruz. Atme kampında büyük yığılma var. Yeni barınaklar yaparak onları orada tutalım istedik.

Merkel'e dedim ki, bana büyük rakamlarla sözleriniz vardı. Gelin destek verin şuraları yapalım dedik. Zorlaya zorlaya 25 milyon euro verileceğini söyledi. Bu para BM Başkomiserliği'ne gidecek, oradan da Kızıl Haç'a oradan gelecek dediler. Para hazır dediler, ama gelmedi.

Vermeyecekseniz biz size 100 milyon euro verelim, mültecileri size gönderelim dedim. Siz bana daha önce göçmenler ile ilgili 1 milyar euro harcıyorum demiştiniz. Hani nerede? Güvenmek mümkün değil. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz. Sadece 3.7 milyon Suriyeliyi ülkemizde biz barındırıyoruz. Yeni bir göç dalgasını kaldıracak değiliz.

"ÇEKİLİN ARADAN BİZİ ESED REJİMİ İLE BAŞBAŞA BIRAKIN"

Orada ne işiniz var diyorlar. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Dün Putin'e de söyledim. Bizim önümüzden çekilin, biz Rejimle başbaşa kalalım. Üs kurmak istiyorsan sen kur üssünü. Bizim bir derdimiz yok.

Dün gece Trump diyor ki, Putin'in burada ne beklentisi var. Ne istiyor? Kamışlı'da petrol muabbeti var mı dedi, var dedim. Ama Deyrizor kadar değil dedim.

"HEDEF TÜRKİYE"

İdlib'de şuan 3, 4 milyon insanın yaşadığı yeri yerle yeksan ettiler. Meseleyi sadece İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Bugün İdlib'de, Ayn-el Arab'da, Münbiç'te vermediğimiz savaşı Allah muhafaza yarın Şırnak'ta Urfa'da vermek zorunda kalırız. Hemen namluları bize çevirecekler. Senaryonun hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.

"BİZE DÜŞMAN REJİM'E TESLİM Mİ OLALIM?"

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler, ülkemize düşman Rejim'e teslim olun demektir. Biz bize düşman olan Rejim'e teröristlere teslim mi olalım. Her mücadeleyi vereceğiz. Hangi bedeli ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı kahramanlarımızı da rabbimden şifa niyaz ediyorum. Verdiğimiz mücadele ile ülkemizi müreffeh bir seviyeye taşıyacağız.

"2100'ÜN ÜZERİNDE REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Rejim'i ağır ateş altına aldık. Şu ana kadar 2100 Rejim askerini öldürdük. Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu tesis de patlatıldı. Biz işlerin buraya gelmesini istemezdik. Bizi buna zorladılar. Sonuçlarına da katlanacaklar.

Dün tüm liderler ile görüştük. Anamuhalefetin başı hariç. Kendisi arama tenezzülünde bulunmadı. Ben seni niye arayım ya? Dünya beni arıyor. Sen de arar öğrenirsin.

"SÖZÜNÜZDE DURMADINIZ"

Bize verilen söz neydi? YPG/PKK bölgeden çıkacaktı. Ne Rusya ne ABD sözünde durabildi. Çıkaramadılar oralardan. Her iki ülke liderine de söyledim. Hayır çıkardık diyemiyorlar. Altında imzaları olan sözler var. Şimdi kalkıp yok şöyle, yok böyle. Teröristler her fırsatta harekat bölgelerimize saldırıyor, sızmaya çalışıyor. Rejim neredeyse 100 bin defa ateşkesi bozdu. Bunu dile getiremeyenler muhalifleri terörist gösterip, bunu saldırı gerekçesi yapıyor. Huzuru koruma çabalarımıza ateşle karşılık veriyorlar.

TIR'larca slah gönderirken, Rejim'e her şeyi verirken Türkiye'ye kimse mülteci konusunda destek vermiyor. Kapıları açarız dedik, açtık. Geçenlerin sayısı 18 bin oldu. Bu akşam 25 bini bulacak. Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz. Dürüstseniz siz de paylaşımda bulunacaksınız. Biz de bu kapıları açarız. Hep yaptığımız gibi göbeğimizi yine kendimiz keseceğiz. Öyle ya da böyle başarıya ulaşacağız.

"İNSANSIZ DENİZALTINI DA YAPACAĞIZ"

Neye ihtiyacımız varsa kendimiz yapacağız. Hava savunma sistemi aksıyor mu, kendimiz yapacağız. Uçak mı yapacağız. SİHA vermediler yaptık mı, yaptık. Şimdi insansız deniz altını da yapacağız. Çalışmalar sürüyor.