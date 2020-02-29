‘Bu açık bir savaş ilanıdır’

Uzmanlar, İdlib’de Türk askerine yönelik hain saldırıyı değerlendirdi.

GÜVENLİK VE TERÖR UZMANI ERHAN ÇALIŞKAN: Türk askerlerinin şehit edilmesinin ardından Rejimle birlikte bu işin arkasında kim varsa, kanlı ittifaka ortak olmuşsa pişman olacak. Bu ittifak içine giren Rejimden misliyle intikam alınmaya başlandı. İnsansız hava uçakları ve top atışları bir saniye bile kesilmeden bölgeyi yerle bir etti. Bu saatten sonra geri adım yok. Toprağa su dökersen çamur, kan dökersen vatan olur. Türk Milleti o topraklardan bir daha çıkmaz ve o bölgeyi tamamen kontrol altına alır.

GÜVENLİK VE TERÖR UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ: Bu işin arkasında kahpe oyunlar oynamaya çalışan Rusya var. Bu saatten sonra ya çekilecek, ya da bu işin hamisi ve arkasındaki kişi olduğunu Ruslar kabul edecek. Bu hain saldırı sonrası NATO'nun ve Rusya'nın adımları, Avrupa'nın tutumu da herşey belli olacak. Ancak Türkiye artık bunların hiçbirine diploması ile değil sahada cevap verecek.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: Türkiye diplomasiyi elden bırakmıyordu. Ama şu anda Türk ordusuna yapılmış bir saldırı var. Rus heyeti kendisinden beklenen olgunluğu göstermedi. İki başkanın görüşebileceği ortak mutabakat metnini beklemeksizin Rus hava kuvvetleri Türk ordusunu vurmuştur. Bu açıkça bir savaş ilanıdır. Türkiye bunun cevabını soracaktır.

EMEKLİ KORGENERAL DR. ERDOĞAN KARAKUŞ: Rusya ile ipler kopmuştur ve herhangi bir şekilde silahlı kuvvetlerimize saldırı gerçekleşirse Hava Kuvvetlerimizin de aynı şekilde vurma hakkına sahip olduğu Rusya'ya anlatılmalıdır. Elimizde 300 km'ye kadar giden bombamız vardır icap ettiği takdirde birçok yerde kullanabiliriz. Artık 'Suriye'de ne işimiz var' konusu bitmiştir. Çünkü bizim topraklarımızda 4 milyon Suriyeli vardır yani Suriye'nin topraklarında Suriyelilerin hakkı vardır.



EMEKLİ KURMAY ALBAY MURAT KOÇ: Bugünden sonra, uzlaşma zemini yerini çok daha farklı dengesel unsurlara bırakacak. Türkiye bu dengeyi yeniden tesis etmek için alacağı tedbirleri gerek Rusya, gerek Rejim, gerekse İran üzerinde bölgede geliştirmiş olduğu askeri insiyatifle perçemleyecektir. Sahada bir savaş suçu oluşmuştur. Bu savaş suçuna yeni ortaklar katılmıştır.

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ TERÖR UZMANI ERAY GÜÇLÜER: İdlib bölgesinin Rejimden temizlenmesinin çok zaman alacağını düşünmüyoruz. Türkiye'nin diplomatik çabalarının barışçıl bir çözüme ulaşma gayretleri maalesef karşılık bulmamıştır. Rejim diplomasiye silahla cevap vermiştir. Görünen o ki Türkiye'nin buradaki stratejisi hem şehit olan askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına geniş kapsamlı bir operasyon yapmak, hem de Rejimin askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldıracak şekilde sürdürülecektir.