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Emine Erdoğan'dan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı

29.02.2020, 12:28

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, rejiminin saldırıları sonucu 'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb'im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun."

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