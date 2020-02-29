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‘Esad pişman olacak’

‘Esad pişman olacak’
Giriş Tarihi: 29.2.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerinin rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından yaptığı açıklamada hükümetin alacağı her kararın destekçisi olacaklarını ifade etti. Devlet Bahçeli, "Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır. Gün bir olma günüdür. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır" ifadelerini kullandı.

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