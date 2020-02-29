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Türkiye'den ayrılan sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

29.02.2020, 21:33 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020,21:47

: "Saat 21.02 itibarıyla üzerinden ülkemizden ayrılan sayısı 36 bin 776" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

AA

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