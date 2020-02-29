İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Son dakika haberine göre İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
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