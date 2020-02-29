Kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi

İdlib'de şehit olan askerlerden beşi için, Hatay Devlet Hastanesi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki cenaze törenine katıldı.