  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi

Kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi

Kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi
Giriş Tarihi: 29.2.2020

İdlib'de şehit olan askerlerden beşi için, Hatay Devlet Hastanesi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN