Mülteciler Avrupa yolunda

Türkiye’nin, Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan kara sınırında gece başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.

İdlib'deki kalleş saldırının ardından bölgeye göç baskısının artması nedeniyle mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişine engel olunmayacağına dair haberler, sınırlarda mülteci hareketliliğine neden oldu. Bazı düzensiz göçmenler Yunanistan ve bu ülke üzerinden Avrupa'ya gitmek için yollara döküldü. Edirne, Çanakkale, İzmir ve İstanbul'da hareketlilik oluştu.

KİMİ YAYA KİMİ LASTİK BOTLA

Önceki gece Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı duyurulmuştu. Sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine de gerekli talimatların verildiği açıklanmıştı. Geceden bu yana Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, Edirne'deki sınır hattı ile Ege'de Yunan adalarına yakın sahil bölgelerine geçti.

OTOGARDA HAREKETLİLİK

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, kara sınırından yürüyerek, sahillerden ise lastik botlarla geçiş yapıyor. Dikili ilçesinde başlayan göçmen hareketliliği, İzmir Otogarı'nda da yaşandı. Çok sayıda mülteci, Dikili ilçesinden kalkan otobüslerle İzmir Otogarı'na geldi.



AB: MUTABAKAT GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

AVRUPA Birliği, Türkiye ile imzalanan göçmen mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Türkiye'nin mültecilere kapıları açtığına" ilişkin iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Stano, Türkiye'den bu yönde resmi bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Bizim için Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor ve Türkiye'nin bu mutabakattan doğan taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığının da mülteci politikasında bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini anımsatan Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz ve gerekli olması halinde harekete geçeceğiz" dedi.



DIŞİŞLERİ: POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'deki göçmenlerin Avrupa'ya yönelik hareketliliği ile ilgili açıklama yaptı.



RİSK DEVAM EDECEK

İdlib'de yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığının vurgulandığı yazılı açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" denildi. Açıklamada, "Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir. Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler, Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullanıldı.