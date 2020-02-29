OHAL’de korona

Virüsün hızla yayıldığı Japonya’da bir bölgede OHAL ilan edildi. Vatandaşlara evlerinden çıkmaması uyarısı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Ülkede virüs nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 790'a çıktı. Japonya'nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

O BÖLGEDE 66 VAKA

Japonya'nın kuzey eyaleti Hokkaido, virüsün ülkede en hızlı yayılım gösterdiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Ülke genelinde karantina gemisinden bildirilen 705 vaka dahil tespit edilen toplam 900'ü aşkın vakanın en az 66'sını Hokkaido bölgesinden bildirilen vakalar oluşturuyor.



5 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya, Nijerya ve Hollanda'da ilk korona virüsü vakalarının kaydedildiği açıklandı. Belarus'ta sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede İranlı bir öğrencide virüs tespit edilmesinin ardından ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Litvanya'da ilk korona virüsü vakasının, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Verona kentin-den dönen bir kadında tespit edildiği aktarıldı. Nijerya'da ise yetkililer, ilk koro-na virüsü vakasının ülkeye gelen İtalyan bir erkekte tespit edildiğini duyurdu. Hollanda'daki hastanın ise daha önce İtalya'yı ziyaret eden 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.



HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm devletlerin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.