Rusya: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

İdlib'de 33 askerimizin Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak bir saldırıyla şehit edilmesi sonrası bölgede tansiyon yükseldi.

Türkiye, düzenlediği operasyonlarla birçok rejim hedefini ateş altına aldı. Bu arada, Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında görüşmeler devam etti.

MOSKOVA: TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA VARDIK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Suriye genelinde ve İdlib'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı" denildi.

Rus Dışişleri, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti."