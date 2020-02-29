Sürüklenen gemi başka gemiye çarptı

İstanbul Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.