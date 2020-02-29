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Sürüklenen gemi başka gemiye çarptı

Sürüklenen gemi başka gemiye çarptı
Giriş Tarihi: 29.2.2020

İstanbul Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

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