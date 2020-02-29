Sürüklenen gemi başka gemiye çarptı

İstanbul Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.
İstanbul Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.
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