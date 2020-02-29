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ve Emmanuel Macron 'deki gelişmeleri görüştü

Vladimir Putin ve Emmanuel Macron İdlib'deki gelişmeleri görüştü

29.02.2020, 22:08

Askerlerimizin Esad rejimi tarafından kalleşçe şehit edilmesinin ardından Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede 'deki gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İdlib'deki gelişmeleri ele aldı. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin, "İdlib bölgesinde hızla artan gerginlik başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadeleye ilişkin alınan tedbirler konusunda Macron'u bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki insani durumun da görüşmede değerlendirildiği aktarılarak, "Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti." açıklamasında bulunuldu.

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