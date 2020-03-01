Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına katlanacaklar

Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırının ardından Putin ile yaptığı görüşmede “Aradan çekilin bizi Rejim ile başbaşa bırakın” dediğini söyledi. Suriye meselesinin asla bir macera olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Burada senaryonun asıl hedefi Türkiye” dedi. 2 bin 100’ün üzerinde Rejim unsurunun öldürüldüğünü de dile getiren Erdoğan, “Bizi buna zorladılar. Sonuçlarına katlanacaklar” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda İdlib'deki alçak saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Suriye meselesinin Türkiye için asla bir macera olmadığını söyleyen Erdoğan, dün saldırının ardından yaptığı telefon diplomasisine ilişkin de kritik bilgiler verdiği konuşmasında şunları söyledi:

ASLA BİR MACERA DEĞİL

Suriye meselesi bizim için asla bir macera değildir. Suriye'deki mücadelemizi anlayamayanlar var. Burada verdiğimiz mücadelede bölgedeki güçlerle diplomasi yürütmeye özel ehemmiyet verdik. Bize verilen sözler tutulmasa da gayret gösterdik. Rejim'in kanlı saldırıları ile 1.5 milyon mülteci sınıra harekete geçti. Biz bunları dışarda tutalım diye gayret gösteriyoruz. Atme kampında yığılma var. Yeni barınaklar yapalım istedik. Merkel'e dedim ki, bana büyük rakamlarla sözleriniz vardı. Gelin destek verin. Zorlaya zorlaya 25 milyon euro verileceğini söyledi. Bu para BM Başkomiserliği'ne, oradan da Kızıl Haç'a oradan da size gelecek dediler. Ama gelmedi. Vermeyecekseniz biz size 100 milyon euro verelim, mültecileri size gönderelim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz. Sadece 3.7 milyon Suriyeli barındırıyoruz. Yeni bir göç dalgasını kaldıramayız.

PUTİN'E 'ÇEKİLİN ARADAN' DEDİM

Suriye'de ne işiniz var diyorlar. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Dün Putin'e de söyledim. Bizim önümüzden çekilin, Rejim'le başbaşa kalalım. Üs kurmak istiyorsan kur üssünü. Dün gece Trump diyor ki, Putin'in ne beklentisi var. Kamışlı'da petrol var mı? Var ama Dyrizor kadar değil dedim. Meseleyi İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Bugün İdlib'de, Ayn-el Arab'da, Münbiç'te vermediğimiz savaşı yarın Şırnak'ta Urfa'da vermek zorunda kalırız. Namluları bize çevirecekler. Senaryonun hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Onun için her mücadeleyi verecek, hangi bedeli ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

2 BİN 100'ÜN ÜZERİNDE REJİM UNSURU ETKİSİZ

Rejimin Türk askerine yönelik saldırıların ardından ağır ateş altına alındığını söyleyen Erdoğan, "Şu ana kadar 2 bin 100 Rejim askerini öldürdük. 7 kimyasal ürün tesisi de patlatıldı. Biz işlerin buraya gelmesini istemezdik. Bizi buna zorladılar. Sonuçlarına da katlanacaklar. Dün tüm liderlerle görüştük. Anamuhalefetin başı hariç. Kendisi arama tenezzülünde bulunmadı. Ben seni niye arayım? Dünya beni arıyor. Sen de arar öğrenirsin.

RUSYA VE ABD SÖZÜNDE DURMADI

Bölgeden terör örgütlerinin çıkarılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını da söyleyen Erdoğan, "Ne Rusya ne ABD sözünde durabildi. Çıkaramadılar. Her iki ülke liderine de söyledim. Çıkardık diyemiyorlar. Teröristler her fırsatta harekat bölgelerimize saldırıyor, sızmaya çalışıyor. Rejim neredeyse 100 bin defa ateşkesi bozdu. Bunu dile getiremeyenler muhalifleri terörist gösterip, bunu saldırı gerekçesi yapıyor. Huzuru koruma çabalarımıza ateşle karşılık veriyorlar" dedi.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Türk ve Rus heyetlerin görüşmelerinin ardından önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Kremlin, İdlib konulu görüşmenin 5 veya 6 Mart tarihlerinde Moskova'da olabileceğini açıkladı

RUHANİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'ın İdlib diplomasisi dün de sürdü. Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İkilinin görüşmesinde, İdlib krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Ruhani'nin Başkan Erdoğan'a Rusya'nın yer almadığı bir Türkiyeİran- Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulunduğu öğrenildi.

'BİZ KAPILARI AÇARIZ DEMİSTİK, AÇTIK'

Avrupa ülkelerinin iki yüzlü söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "TIR'larca silah gönderirken, Rejim'e her şeyi verirken Türkiye'ye kimse mülteci konusunda destek vermiyor. Kapıları açarız dedik, açtık. Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz. Dürüstseniz siz de paylaşımda bulunacaksınız" diye konuştu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.



'HİÇBİR İHANET UNUTULMAZ'

Başkan Erdoğan, dün akşam Twitter'da bir dizi paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ERDOĞAN İLE PATRİOTLARI GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti. Beyaz Saray'da korona virüs ile ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Trump, Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz" yanıtını verdi.