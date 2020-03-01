Başkan Erdoğan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal’ın ailesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

İDLİB ŞEHİDİNE VEDA

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal (25), dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen törende, şehit Emre Baysal'ın Türk bayrağına sarılı naaşının başında iki asker saygı nöbeti tuttu.

Başkan Erdoğan'ın taziye ziyaretinden fotoğraflar...