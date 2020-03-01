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Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

01.03.2020, 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020,12:06

Son dakika haberine göre Başkan ile Devlet Başkanı 'in yapacağı yüz yüze görüşmenin tarihi 5 Mart olarak açıklandı. Görüşme 'da gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

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