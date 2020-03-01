Esad rejimine ait uçak düşürüldü

İdlib'den son dakika haberi de geldi. İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait bir savaş uçak düşürüldü. İlk gelen bilgilere göre uçağın pilotunun atladığı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

İdlib'de rejime ait bir uçak düşürüldü. Sivil halka bombalar yağdıran ve binlerce insanı katleden, binlercesini de yerlerinden eden Esed rejimine bölgeden geri çekilmesi için verilen süre sona erdi. Gece yarısından itibaren sınırda büyük bir hareketlilik gözlemlenirken Suriye'nin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye başta olmak üzere Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Hava Üssü'nü ateş altına aldı.

ESED REJİMİNİN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki Serakib bölgesinde rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü.







Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.

Detaylar geliyor...