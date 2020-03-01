İdlib semalarında muhteşem görüntü! Operasyon sonrası pilotlar kalp çizdi

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de başarılı bir şekilde Bahar Kalkanı Harekatı'nı sürdürürken bölgeden gelen bir fotoğraf dikkat çekti. Esad rejimine ağır darbe indiren Türk pilotları, operasyon sonrası savaş uçaklarıyla kalp çizdi. O anlara ait görüntüyü ise güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde hain bir saldırıda şehit düşen 33 askerimizin intikamı alınıyor. Bölgede Esad rejimine nefes aldırmayan Mehmetçik, yüzlerce hedefi yerle bir etti. Rejime büyük kayıplar veren TSK, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başarılı bir şekilde icra ediyor.

MEHMETÇİKTEN SEVGİLERLE...

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından, Serakib-Neyrab üstünde komandolar tarafından çekilen bir görüntüyü paylaştı. Görüntünün Neyrab Askeri Havaalanının bombalandıktan sonra orada çekildiğini belirten Ağar, "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020'de yani bugün saat 17.00'de komandolarımız tarafından çekildi. İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili görev sonrası, görevi icta eden F-16'larımız karadaki mehmetçiklerimize sevgilerini gönderirken" ifadelerini kullandı.