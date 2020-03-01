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Katil Esad’ın generalleri karargahta vuruldu! Rejime üst düzey darbe

Katil Esad’ın generalleri karargahta vuruldu! Rejime üst düzey darbe

01.03.2020, 09:03

, ’de 34 kahraman askerimizi şehit eden Esad güçlerine acımıyor. Üst üste düzenlenen operasyonlarda Esad’ın sivil katliamlarını yöneten , ve , TSK operasyonuyla öldürüldü. ’nin operasyonları karşısında paniğe kapılan komutanların acil toplantı yaptığı yer bombalandı. ’lar o karargahı nokta atışıyla vurarak katilleri yok etti

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak üzere bölgeye giden askerlerimize yönelik Rusya destekli rejim güçlerince gerçekleştirilen hava saldırısında, şehit olan 34 kahraman askerimizin kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Halep-İdlib sınırında yer alan bölgeye yönelik SİHA'larla gerçekleştirilen nokta operasyonunda katil Beşar Esad'ın sağ kollarından biri olan 124'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun, yanındaki iki üst düzey komutan ve beraberindeki rejim askerleri öldürüldü.

TOPLANTI HALİNDEYDİLER
İdlib'de önceki gün Esad'a bağlı rejim askerleri tarafından bölgede ateşkesi sağlamak amacıyla bulunan askerlerimize yönelik hava saldırısı düzenlendi. Rusya destekli rejimin saldırısında 34 askerimiz şehit olurken, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hava destekli harekât başlatıldı. Rejim güçlerinin hedef alındığı hava harekâtında, Esad'a ağır bir darbe indirildi. Saldırıdan sonra paniğe kapılan Esad'a bağlı bir grup komutanın Halep-İdlib sınırında bir bölgede toplantı halinde olduğu belirlendi.

İstihbarat birimlerinin İHA'larla belirlediği koordinatlarla söz konusu bölgede rejim güçlerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düğmesine basıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla komutanların toplantı yaptığı söz konusu ev milli mühimmat olan Mam-l ve Mam-c füzeleriyle vuruldu.

Hava harekâtında, Esad'a bağlı rejim ordusunun 124'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun'un yanı sıra Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati ile birlikte 20'ye yakın asker öldürüldü. Tuğgeneral Rahmun'un katil Esad'ın sağ kollarından biri olduğu belirlendi.
Suriye'de 9 yıldan beri devam eden iç savaş sırasında birçok yerde görev alan Tuğgeneral Rahmun ve beraberindeki komutanların Halep ve İdlib'te sivillerin katledildiği saldırıların emrini verdiği belirlendi.

HULUSİ AKAR SINIRDA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

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