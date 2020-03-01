Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Son rakamları duyuran Soylu sosyal medaya hesabından, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirmişti. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaşmıştı.