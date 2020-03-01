Türkiye şehitler için sokaklara döküldü

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında insanlar sokağa çıktı, şehitlere saygı yürüyüşü yaptı. Herkesin yüreğinde tarifsiz acı, dilinde ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları vardı.

Sokakların dolup taştığı, protestolardan biri de İzmir Bayındır'da düzenlendi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçe halkına ev ve işyerlerine bayrak asmaları için çağrı yaptı ARAÇ KONVOYU DÜZENLENDİ

Şehit kahramanlar için Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İlçede bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde konvoy düzenledi. İstanbul'da ise bir grup genç Türk bayraklarıyla 300 araçlık konvoy oluşturup şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu