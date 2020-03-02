80 bin 888 mülteci Türkiye’yi terk etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısının 80 bin 888 olduğunu belirterek bu sayının artış gösterebileceğini bildirdi. Twitter'dan açıklama yapan Altun, Türkiye'nin düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez" ifadesini kullandı.