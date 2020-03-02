Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat’ta İdlib’deki saldırının ardından başlatılan harekatın başarıyla sürdürüldüğünü ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Merkezi'nde geçirdi.

BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz" diye konuştu. Akar, şunları söyledi: "27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 değişik hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi." '

RUSYA'DAN BEKLENTİMİZ'

Akar, "Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Gelinen aşamada Rusya'dan beklentimiz garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanması" dedi.