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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

03.03.2020, 01:00

Başkan , ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, ve meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İDLİB VE MÜLTECİLER...
Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik telefon görüşmesi

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