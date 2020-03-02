Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihlerini açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da, aynı gün oynanacak Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi ise saat 16:00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ligde 3 haftalık maçların programı şöyle:

26. hafta

13 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

13.30 HES Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

27. Hafta

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

28. Hafta

3 Nisan Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

4 Nisan Cumartesi:

14.00 HES Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

5 Nisan Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)