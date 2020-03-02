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İYİ Partili vekil, şehit cenazesinde hem güldü hem poz verdi

İYİ Partili vekil, şehit cenazesinde hem güldü hem poz verdi

02.03.2020, 18:30

’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan ’in ’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ ’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti.

İdlib'deki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ...

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

İYİ Partili vekil, şehit cenazesinde hem güldü hem poz verdi

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